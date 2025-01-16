В Волгоградской области компанию наказали на 1,7 млн рублей за срыв контрактов

Установлено, что при реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019—2025 годах» национального проекта «Жилье и городская среда» подрядчик не исполнил в установленный срок обязательства по предоставлению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Палласовке.