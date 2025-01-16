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В Волгоградской области компанию наказали на 1,7 млн рублей за срыв контрактов

По инициативе прокуратуры подрядная организация привлечена к ответственности за неисполнение контрактов в рамках переселения граждан из аварийного жилья.

Установлено, что при реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019—2025 годах» национального проекта «Жилье и городская среда» подрядчик не исполнил в установленный срок обязательства по предоставлению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Палласовке.

Администрация поселения расторгла 17 контрактов в одностороннем порядке, а перечисленные как аванс средства в 17,2 млн рублей были возвращены в бюджет в полном объеме.

Прокуратура в связи с неисполнением контрактных обязательств инициировала привлечение организации к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Подрядчик был привлечен судом к ответственности с назначением штрафа на сумму 1,7 млн рублей. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.

В настоящее время заказчиком решается вопрос о заключении контрактов с новым подрядчиком.

Прокуратура