Турки планируют построить платную скоростную дорогу от Самарканда до Бухары

Проект, стоимость которого оценивается в 1 миллиард долларов, будет завершён до конца 2030 года. Он реализуется на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП). Это значит, что турецкая сторона финансирует строительство, а затем управляет дорогой, взимая плату за её использование.