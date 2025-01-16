Турки планируют построить платную скоростную дорогу от Самарканда до Бухары

Речь идет о строительстве новой скоростной платной автодороги, которая соединит Самарканд и Бухару, пройдя через Самаркандскую, Бухарскую и Навоийскую области.
Условия реализации проекта
Проект, стоимость которого оценивается в 1 миллиард долларов, будет завершён до конца 2030 года. Он реализуется на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП). Это значит, что турецкая сторона финансирует строительство, а затем управляет дорогой, взимая плату за её использование.
Главные вопросы к проекту
1. Альтернатива бесплатной дороге.
Ключевой момент, который волнует граждан, — чтобы новая платная трасса строилась параллельно уже существующей бесплатной дороге. Это позволит жителям и туристам самостоятельно выбирать: платить за комфорт и скорость или пользоваться бесплатным маршрутом.
2. Контроль цен за проезд.
Узбекистанские власти должны строго контролировать ценообразование, чтобы избежать чрезмерного повышения стоимости проезда. Это особенно важно, учитывая, что для многих граждан высокие тарифы могут стать непосильными.
Что даст новая дорога?
Строительство скоростной дороги позволит сократить время в пути между крупнейшими туристическими центрами Узбекистана, увеличить туристический поток, предоставив удобное транспортное сообщение, а также создать рабочие места как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации дороги.
Новая дорога от Самарканда до Бухары обещает стать важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана, но её успех будет зависеть от прозрачности и грамотного управления проектом. Поэтому реализация таких масштабных проектов требует тщательного планирования и контроля со стороны узбекистанских властей, чтобы интересы граждан оставались в приоритете.
Компания IC İçtaş İnşaat обладает 55-летним опытом в реализации крупных инфраструктурных проектов. Среди её достижений: 150-километровая автомагистраль в Стамбуле, 1,5-километровый мост через Босфор и новый аэропорт, строящийся во Вьетнаме.