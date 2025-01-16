Ростехнадзор приостановил работу шахты «Дальняя» в Ростовской области

Произошло это после проверки опасного производственного объекта I класса — объединенная шахта «Дальняя», эксплуатируемого АО «Донской антрацит», сказано в сообщении ведомства.
Основанием для такого решения послужили нарушения требований промышленной безопасности. Так, проверка выявила нарушение крепления горных выработок главного и наклонного ствола шахты.
Ростехнадзор составил протокол о временном запрете деятельности шахты. Материалы проверки были переданы в суд.
После чего Красносулинский районный суд ввел запрет на ведение горных работ и нахождение людей в стволе шахты сроком на 90 суток.
Шахта «Дальняя» сдана в эксплуатацию в 1943 году. Объем ежегодной добычи угля оценивается в 800 тыс. т.
В 2022 году новый владелец предприятия, компания «Донской антрацит», объединил шахту «Дальняя» с законсервированной шахтой № 410. Реорганизация преследовала цель увеличить добычу угля.