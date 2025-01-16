«Беларусбанк» сказал, можно ли обменять старые доллары на новые

В «Беларусбанке» рассказали, какие долларовые купюры можно менять без ограничений, сообщил телеграм-канал банка.
В пресс-службе отметили, что в «Беларусбанке» нет ограничений на прием долларов старого образца. И со ссылкой на Бюро гравировки и печати США добавили, что на данный момент находятся в обращении и являются законными платежными средствами долларовые банкноты серий: 1928-го, 1934-го, 1950-го, 1963-го, 1969 — 1988 годов, 1990 — 1995 годов, 1996 — 2006 годов, 2004 — 2021 годов.
— Вся валюта США остается законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена, — пояснили в белорусском банке.
А также отметили, что при совершении денежных операций банков принимается и выдается наличная валюта, соответствующая перечню признаков платежности.
При этом физлица могут просить у работников банка доллары нового образца, если они есть в кассе. Но еще отмечается, что при банковских операциях используют наличную валюту, находящуюся в обращении внутри страны.
Но еще в «Беларусбанке» заметили, что как таковой отдельной операции по обмену долларов США старого образца на доллары США нового образца нет. Однако может быть осуществлена замена наличной иностранной валюты, при этом человеку придется уплатить вознаграждение за услуги банка. Заменяются изношенные или поврежденные банкноты, которые сохранили признаки платежности дензнаков, подлинность которых не вызывает сомнения. Их меняют на платежные денежные знаки той же иностранной валюты того же или другого номинала.
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