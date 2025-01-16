«Беларусбанк» сказал, можно ли обменять старые доллары на новые

Но еще в «Беларусбанке» заметили, что как таковой отдельной операции по обмену долларов США старого образца на доллары США нового образца нет. Однако может быть осуществлена замена наличной иностранной валюты, при этом человеку придется уплатить вознаграждение за услуги банка. Заменяются изношенные или поврежденные банкноты, которые сохранили признаки платежности дензнаков, подлинность которых не вызывает сомнения. Их меняют на платежные денежные знаки той же иностранной валюты того же или другого номинала.