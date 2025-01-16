Мэр Омска Шелест заявил о создании нового дорожного звена

«Приняли решение о формировании на базе УДХБ дополнительного дорожного звена, которое будет задействовано в работах с большими объемами: на асфальтировании проездов, дорог в частном секторе, ремонте асфальта с полным обновлением верхнего слоя. Оснастим это звено большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. Общая стоимость новой техники составляет порядка 58 миллионов рублей», — рассказал глава города.