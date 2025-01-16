Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Шелест заявил о создании нового дорожного звена

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 16 января 2025 года, о создании в городе нового дорожного звена.

«Приняли решение о формировании на базе УДХБ дополнительного дорожного звена, которое будет задействовано в работах с большими объемами: на асфальтировании проездов, дорог в частном секторе, ремонте асфальта с полным обновлением верхнего слоя. Оснастим это звено большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. Общая стоимость новой техники составляет порядка 58 миллионов рублей», — рассказал глава города.

По мнению мэра, таким образом получится охватить больше проблемных участков улично-дорожной сети города, а также улучшить качество и сократить время ремонта.