Омичи смогут получить компенсацию платы за лифт

В Омске отдельные категории граждан, проживающих в квартирах на первых этажах многоэтажек, имеют право получить компенсацию платы за содержание и ремонт лифта. Как пояснили в администрации города, мера поддержки предусмотрена для 13 категорий.
К примеру, рассчитывать на компенсацию могут малоимущие, инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки и другие социально незащищенные граждане, ветераны труда Омской области, ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), ветераны военной службы, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», реабилитированные граждане, члены семьи умершего участника ВОВ, ветерана или инвалида боевых действий, достигшие возраста 60 и 55 лет.
Кроме того, право на компенсацию имеют инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к передвижению и самообслуживанию, проживающие выше первого этажа.
Средний размер компенсации составляет 1 274 рубля в год. В прошлом году за счет муниципального бюджета ее получили 1 506 человек.