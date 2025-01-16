Омичи смогут получить компенсацию платы за лифт

К примеру, рассчитывать на компенсацию могут малоимущие, инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки и другие социально незащищенные граждане, ветераны труда Омской области, ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), ветераны военной службы, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», реабилитированные граждане, члены семьи умершего участника ВОВ, ветерана или инвалида боевых действий, достигшие возраста 60 и 55 лет.