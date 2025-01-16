Зерновой терминал общей мощностью 1,5 млн тонн построят на Каспии

ВАЛМАТЫ, 16 янв — Sputnik. Компания ОАЭ ADPORTS и владелец-застройщик многофункционального морского терминала Sarzha в порту Курык (Казахстан) — компания SEMURG INVEST LLP подписали Учредительное соглашение касательно строительства нового зернового терминала на побережье Каспийского моря, передает агентство АПК Новости.
Как сообщается в пресс-релизе компании AD Ports Group, по условиям соглашения ADPORTS владеет 51% акций, Semurg владеет 49% акций в партнерстве Sarzha Grain Terminal.
«Партнерство приступило к строительству нового зернового терминала в порту Курык», — говорится в информации компании.
После завершения первой фазы зерновой терминал будет иметь мощность 570 тысяч тонн зерновых грузов в год. Со строительством второй фазы мощность терминала должна еще больше расшириться, достигнув 1,5 млн тонн в год.
Общий объем инвестиций в Sarzha Grain Terminal за две фазы составит чуть более $50 млн, при этом AD Ports Group внесет около $30 млн.
Завершение первой фазы запланировано на вторую половину 2026 года.