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Прокуратура добилась снижения тарифа на воду в Мангистау

Для сельских жителей цена на субсидируемую из местного бюджета воду необоснованно увеличена с 70 до 120 тенге за кубометр.

Источник: gorod-lugansk.com

Прокуратурой Мангистауской области выявлен о несоблюдение требований законодательства при установлении тарифа на воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, для сельских жителей цена на субсидируемую из местного бюджета воду необоснованно увеличена с 70 до 120 тенге за кубометр.

В этой связи прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора в виде протеста.

По результатам рассмотрения решение маслихата отменено и им же вынесено новое решение о снижении суммы со 120 до 70 тенге за кубометр, тем самым защищены права 73 тыс. абонентов сельских населенных пунктов.

Прокуратура