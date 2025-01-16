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В Самарской области построят 100 новых спортивных объектов в 2025 году

В Самаре идет подготовка к проведению форума «Россия — спортивная держава».

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Самарской области построят около 100 новых спортивных объектов. Объекты появятся в рамках подготовки к международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится в регионе осенью нынешнего года.

— Постараемся сделать так, чтобы максимально вовлечь в форум жителей региона, — сказал губернатор Вячеслав Федорищев и отметил, что также планируется проводить разные спортивные активности.

Проведение форума положительно повлияет на развитие спорта в Самарской области в целом. Ожидается, что на него приедут около 6000 человек из разных регионов России и из-за рубежа.