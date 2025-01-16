«Особенно украинцев». Лукашенко сказал об особом внимании в Беларуси к трудовым мигрантам

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о рассмотрении вопроса трудовой миграции, передает пресс-служба президента.
Тема трудовой миграции была затронута во время посещения Минского технопарка и обсуждалась с руководством организации. Лукашенко сказал, что он не против того, чтобы рабочие места в Беларуси предоставлялись иностранцам, но с условием, что это будут квалифицированные специалисты. Кроме того, он предупредил, что руководители предприятий должны быть уверены в мигрантах и отвечать за них головой.
— Ты должен знать, что это за люди и что они тебе нужны на этом месте и могут эту операцию осуществлять. Не умеют — научи. Но ты за этот десяток-двадцать человек должен головой отвечать, — подчеркнул он.
Кроме того, Лукашенко потребовал, что в Беларуси к трудовым мигрантам относились «по-людски».
— Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по-человечески, — уверен глава республики.
Президент пообещал, что трудовых мигрантов в Беларуси будут обеспечивать и образованием, и здравоохранением, таким же, как и у граждан. При этом еще он высказался о трудовых мигрантах из Украины.
— Все будет как у нас. Особенно для украинцев. Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди, — констатировал белорусский лидер.
А резюмируя, пообещал, что в ближайшее время на уровне президента будут рассмотрены все данные вопросы, и что над этим уже сейчас работают соотвествующие органы.
— Пока пожар не полыхает в Беларуси, этим нужно заниматься. Тем более нам люди нужны, — сказал президент.
А затем еще добавил, что каждого человека следует смотреть, отмечая, что для этого существуют профсоюзы, молодежные организации и партии, которые следует подключать к вопросу.
— Пусть они смотрят, кого мы приглашаем в коллектив, — заключил Александр Лукашенко.
К слову, ранее Минтруда сказало об увеличении трудовой миграции в Беларуси: «Рост за последние два года выше 1,5 раз».
При этом еще президент Беларуси оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после. Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». При этом белорусский лидер заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.