«Особенно украинцев». Лукашенко сказал об особом внимании в Беларуси к трудовым мигрантам

— Все будет как у нас. Особенно для украинцев. Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди, — констатировал белорусский лидер.