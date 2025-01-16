В Омске подорожал бензин двух популярных марок, но подешевело другое топливо

Статистики, в частности, сообщили в четверг, 16 января 2025 года, о подорожании двух популярных, по мнению автора, марок бензина, а также дизтоплива; при этом стал дешевле газ для автомобилей.
«Продолжился рост цен на дизельное топливо (на 1,9%), автомобильный бензин АИ-92 (на 1,4%) и АИ-95 (на 1,3%)», — сообщили в Омскстате.
Так, литр бензина АИ-92 на конец декабря обходился в среднем в 52,56 рубля за литр (+72 копейки); АИ-95 в среднем стоил 57,14 рубля (+75 копеек). АИ-98 и АИ-100 стоили 76,46 рубля.
Дизельное топливе под конец года обходилось омичам в среднем по 69,78 рубля за литр (+1,31 рубля).
Стоимость газового топлива, по данным статистиков, составило 26,91 рубля (-1,2 рубля).