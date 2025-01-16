В Свердловской области выделили 610 млн на ремонт и строительство дорог

На капитальный ремонт местных дорог выделено 347 млн руб. В частности, 145,8 млн руб. получит Новоуральск на капремонт ул. Ленина, включая транспортный мост на пересечении улиц Гагарина и Заречной. Субсидия в размере 104,2 млн руб. выделена Сухому Логу на капремонт участка ул. Юбилейной и 97 млн руб. — Березовскому на капремонт участка ул. Ленина в пос. Шиловка до ул. Золоторудной в Березовском.