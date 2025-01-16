Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 529,71 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 января 2024 года на 17:00 составил 529,71 тенге. По сравнению с данными на 17:00 15 января (529,74 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,03 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 528,85 тенге за доллар, максимальный — 530,35 тенге, курс закрытия — 530,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 147 млн 260 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 392. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 529,65 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:03 составил 533,5 тенге, Алматы — 532,5 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 16 января составляет 529,70 тенге за 1 доллар. 17 января по действующему порядку определения официального курса, он составит 529,65 тенге за 1 доллар.