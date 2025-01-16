Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 529,71 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 528,85 тенге за доллар, максимальный — 530,35 тенге, курс закрытия — 530,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 147 млн 260 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 392. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 529,65 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:03 составил 533,5 тенге, Алматы — 532,5 тенге.