Медианная зарплата белорусов составила почти 1800 рублей в ноябре

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Медианная зарплата в Беларуси в ноябре 2024 года составила 1792,2 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.
В предыдущем отчете профильного ведомства за май месяц данный показатель составлял 1688,3 рубля. Таким образом, всего за полгода медианная зарплата в республике выросла на 103,2 рубля.
При этом средняя зарплата в республике pа отчетный месяц составляла 2 331,8 рубля. Существенная разница в цифрах, а это 643,5 рубля, объясняется разной методикой подсчета.
Средняя зарплата получается простым сложением всех заработанных денег и делением их на количество занятых в экономике.
Медианная зарплата — это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек.
Таким образом, согласно данным Белстата, половина жителей страны в ноябре прошлого года зарабатывала 1688,3 рубля и меньше. Самый низкий показатель медианной зарплаты приходится на творчество, спорт, развлечения и отдых — 1162,8 рубля.
Немногим больше зарабатывают белорусы, занятые почтовой и курьерской деятельностью — 1250,9 рубля. Работники, предоставляющие прочие виды услуг, получали 1278,3 рубля.