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Новый завод построят в Дзержинске

В Дзержинске планируется запуск производства промышленных катализаторов отечественного производства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора на своей странице в социальной сети. Реализацией проекта займется российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых технологий в сфере нефтехимии и нефтепереработки.

Согласно опубликованной информации, площадь катализаторного завода составит 10 тысяч квадратных метров. В его структуре будет несколько технологических линий, обеспечивающих выпуск продукции. Строительство производственного корпуса стартует уже в этом месяце. Инспекция Госстройнадзора получила соответствующее уведомление о начале работ.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске начали производить полуприцепы.