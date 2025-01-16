Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек. Об этом сообщается в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.