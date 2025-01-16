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Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек. Об этом сообщается в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодня в Республике Крым из аварийного жилья с 2019 года переселены 1876 человек, целевые показатели нацпроекта регионом выполнены», — сообщил Хуснуллин.

И подчеркнул, что Севастополь завершил действующую программу еще в 2022 году. В нем из непригодных для жилья домов в новые квартиры переехали 179 человек.

Марат Хуснуллин курирует нацпроект «Жилье и городская среда» на территории Южного федерального округа. Всего с 2019 года регионы ЮФО расселили порядка 670 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

«Все субъекты, которые входят в состав Южного федерального округа, достигли целевых показателей нацпроекта по площади расселенного аварийного жилья», — отметил вице-премьер.

При этом он отметил, что субъекты ЮФО дополнительно расселяют старое жилье по своим программам. Во всех регионах Южного федерального округа продолжится переселение людей из аварийных домов уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Субъектами уже определен объем аварийного жилфонда, который подлежит расселению в ближайшие годы.

Накануне мэр Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что в рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 семей столицы Крыма получили ключи от новых квартир.

недвижимость