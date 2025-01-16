Автоюрист Воропаев: покупка автомобиля у юрлица может обернуться его потерей

Покупка автомобиля у юридического лица — заманчивая идея для многих водителей в России, поскольку компании и дилеры обычно внушают больше доверия, чем «частники». Однако на деле сделка с организацией нередко оказывается гораздо более проблематичной и рискованной, и покупатель может остаться без денег и машины. Как не дать себя обмануть — в материале «Газеты.Ru».