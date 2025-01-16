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В Волгоградской области суд вернул природоохранные земли государству

Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований земельного законодательства и выявила нарушения.

Удалось установить, что администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области передала в собственность граждан 3 земельных участка, чья общая площадь составляет больше 6 тыс. кв. м. на территории Каршевитского сельского поселения.

В то же время эти участки располагаются в пределах границ особо охраняемой природной территории «Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”». Следовательно, администрация Ленинского района не может распоряжаться данными землями, сообщает областная прокуратура.

В результате проверки районная прокуратура предъявила в суд иски с требованием признать сделки по отчуждению земельных участков недействительными и вернуть их в государственную собственность.

Ленинский районный суд удовлетворил иски прокуратуры, которая проконтролирует исполнение судебных актов по мере их вступления в силу.