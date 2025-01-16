В Свердловской области будут производить микрочипы

В Свердловской области планируется построить фабрику по изготовлению микрочипов. Она появится в технопарке «Космос» на второй его очереди, сообщает департамент информполитики региона.
Технопарк создаётся по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Договор о создании фабрики подписали Корпорация развития Среднего Урала, а также Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь». В рамках производства планируется воплотить в жизнь результаты Учебно-научного центра «Микроэлектроника», который создаётся в кампусе УрФУ. Фабрика называется «Карат». Её площадь составит 15 тысяч квадратных метров.
Замгубернатора Дмитрий Ионин отмечает, что приоритетной является задача создания единого научно-производственного кластера, который бы обеспечивал как подготовку нужных кадров, так и разработку, и серийное производство уральских микрочипов. Уже сейчас продукция востребована. Микрочипы будут создавать на основе российских технологий.