Годовая инфляция ускорилась в 10 регионах Казахстана

В декабре 2024 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%. В ноябре показатель составлял 8,4%. Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5% г/г (в ноябре — 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный — в Туркестанской области (3,0%).
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3% г/г (в ноябре — 8,0%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное — в Павлодарской области (5,3%).
Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г (в ноябре — 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,9%), значительно ниже — в Туркестанской области (9,5%).
В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней в 0,7% в декабре 2017−2021 годов.