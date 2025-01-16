Годовая инфляция ускорилась в 10 регионах Казахстана

В декабре 2024 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%. В ноябре показатель составлял 8,4%. Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.