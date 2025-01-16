Нацбанк сохранит базовую ставку на уровне 15,25% — аналитики

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре третий месяц подряд составил 0,9% (м/м) при среднем значении для декабря за последние 10 лет — 0,8% (м/м). По итогам 2024 года инфляция замедлилась, «но очень незначительно и еще весьма далека до таргета 5% (8,6% в 2024 году против 9,8% в 2023 году)», подчеркивает эксперт. Повысились и инфляционные ожидания за последние месяцы: оценка ожидаемой через год инфляции выросла с 14,1% в ноябре до 14,6% в декабре. Медианный прогноз инфляции на 2025 год повышен с 6,9% до 7,5%, а на 2026 год — с 6,0% до 6,5%. Инфляция в 2027 году оценивается в 5,6%. Аналитики теперь ждут также более слабого курса тенге на горизонте до 2027 года, приводит данные Ольга Беленькая. Вслед за изменением оценок по инфляции, были скорректированы медианные значения прогнозов на 2025 год с 12,5% до 14,7%, на 2026 год — с 10,3% до 11,8%. По ее словам, одним из наиболее существенных проинфляционных рисков остается бюджетная политика.