Нацбанк сохранит базовую ставку на уровне 15,25% — аналитики

Национальный банк Казахстана примет очередное решение по базовой ставке 17 января. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Интерфакс-Казахстан, макрорегулятор сохранит базовую ставку на уровне 15,25%.
Ставка: сохранение vs повышение
Нацбанк, повысив ставку на 100 б.п. в конце ноября, дал рынку умеренно-жесткий сигнал: «будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%», считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«На наш взгляд, 17 января НБРК будет выбирать между сохранением базовой ставки на текущем уровне или ее повышением. Инфляционная картина пока продолжает ухудшаться», — сказала агентству Интерфакс-Казахстан Ольга Беленькая.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре третий месяц подряд составил 0,9% (м/м) при среднем значении для декабря за последние 10 лет — 0,8% (м/м). По итогам 2024 года инфляция замедлилась, «но очень незначительно и еще весьма далека до таргета 5% (8,6% в 2024 году против 9,8% в 2023 году)», подчеркивает эксперт. Повысились и инфляционные ожидания за последние месяцы: оценка ожидаемой через год инфляции выросла с 14,1% в ноябре до 14,6% в декабре. Медианный прогноз инфляции на 2025 год повышен с 6,9% до 7,5%, а на 2026 год — с 6,0% до 6,5%. Инфляция в 2027 году оценивается в 5,6%. Аналитики теперь ждут также более слабого курса тенге на горизонте до 2027 года, приводит данные Ольга Беленькая. Вслед за изменением оценок по инфляции, были скорректированы медианные значения прогнозов на 2025 год с 12,5% до 14,7%, на 2026 год — с 10,3% до 11,8%. По ее словам, одним из наиболее существенных проинфляционных рисков остается бюджетная политика.
«На 2025 год запланирован дефицит бюджета в размере 2,7% ВВП, но есть риск, что по итогу он вновь может оказаться выше плана, особенно если доходная часть бюджета по-прежнему будет исполняться плохо, а изменения в мировой экономике, связанные с приходом в Белый дом Дональда Трампа, приведут к заметному снижению цен на нефть. Это же может привести к дальнейшему ослаблению тенге».
Как отмечает эксперт, в ноябрьском макропрогнозе Нацбанка уже отражены более высокие прогнозы инфляции на 2024−2026 годы, и на данный момент они близки к прогнозам аналитиков. Поэтому, считает эксперт, макрорегулятор сохранит базовую ставку на уровне 15,25.
«В начале года регулятор может сделать паузу и сохранить базовую ставку на уровне 15,25% с тем, чтобы впоследствии получить возможность более полно оценить выходящие экономические данные и баланс рисков», — прогнозирует Ольга Беленькая.
Снижение ставки вряд ли даже рассматривается
Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев считает ужесточение или смягчение денежно-кредитной политики маловероятным.
«Мы считаем, что Нацбанк сохранит ставку на прежнем уровне в 15,25%. Несмотря на ускорение инфляции в декабре, реальная процентная ставка остается на относительно высоком уровне после последнего резкого роста базовой ставки на 100 б.п. Поэтому вряд ли сейчас стоит ожидать дальнейшего повышения ставки, даже несмотря на продолжение роста курса доллара и инфляционных ожиданий населения», — сообщил Данияр Оразбаев агентству Интерфакс-Казахстан.
«В таких условиях, и учитывая предыдущую риторику Нацбанка, снижение ставки вряд ли даже рассматривается. Поэтому мы ожидаем, что базовая ставка останется на прежнем уровне».
Давление на тенге пока не снизилось
По данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), реальная ставка в экономике (6,65%) находится на самом высоком уровне с момента перехода на инфляционное таргетирование и свободноплавающий валютный режим.
«Но это пока не снизило давление на курс нацвалюты, даже с учетом возврата нормы об обязательной продаже экспортной выручки субъектами КГС, проведение валютных интервенций и рост котировок нефти выше психологической отметки в 80 долларов за баррель. Влияние на совокупный спрос пока также не отслеживается: розничный товарооборот в декабре 2024 года ускорился до 9,8% с 9,3% в ноябре (мог сказаться предпраздничный сезон), но в декабре 2023 года он остался на одном уровне с показателем ноября 2023 года в 7,7%», — сообщили в АФК.
При этом, как отмечают в аналитическом центре ассоциации, дальнейший рост базовой ставки может негативно сказаться на решении поставленных главой государства задач по доведению годового экономического роста до 6% (4,4% за 11 месяцев 2024) и ежегодному приросту кредитования реального сектора на уровне не менее 20%.
«В таких условиях наиболее вероятным шагом остается сохранение ставки на отметке 15,25%», — полагают в АФК. В свою очередь, большинство опрошенных АФК экспертов (88%) также ожидают сохранения базовой ставки.
«В пользу такого шага выступает необходимость оценки эффекта от ноябрьского повышения ставки, предотвращение дополнительного давления на курс в условиях ослабления рубля, прогнозируемого увеличения импорта, перетока глобальной ликвидности в безопасные инструменты (золото, американские трежерис,
Пространство для маневра есть, но он маловероятен
На текущий момент, по словам директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннура Ашигали, реальная базовая ставка составляет 6,65 п.п., а экономическая активность показывает слабые результаты.
«Хотя оценки за прошлый год еще нет, но по краткосрочным индикаторам можно вывести рост в реальном выражении до 4,4−4,5% год-к-году», — сказал агентству Интерфакс-Казахстан Жаннур Ашигали.
Это, по его словам, дает пространство для маневра в процентной политике. Однако, как предупреждает эксперт, «маловероятно, что регулятор пойдет на изменение в столь короткий срок после недавнего повышения ставки».
«Кроме того, по всей видимости регулятор фокусирует свое внимание на тенденции инфляционных ожиданий в большей степени, чем на указанных показателях, и оценивает, что их заякорение еще не произошло в полной мере. По этой причине можно говорить о том, что потенциал для снижения базовой ставки есть, но в какой степени и с какой вероятностью он будет реализован, говорить сложно в свете последнего повышения в декабре 2024 года».
Нацбанк вынужден сохранять жесткую ДКП
Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов в опубликованном на сайте материале подчеркнул, что макрорегулятор вынужден сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Также он прогнозирует более медленные темпы снижения базовой ставки в 2025 году.
«Учитывая внутренние и внешние риски, НБК будет вынужден сохранять жесткие денежно-кредитные условия, удерживая базовую ставку на высоком уровне, значение которой он, вероятно, сохранит на предстоящем заседании. Также мы считаем, что НБК сохранит базовую ставку на том же уровне и на втором заседании в этом году (7 марта). В целом мы прогнозируем гораздо более медленные темпы снижения базовой ставки в этом году, так как сложившиеся в текущем году проинфляционные факторы будут оказывать негативное влияние на цены в среднесрочном периоде, препятствуя достижению таргета по инфляции», — говорится в материале Halyk Finance.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 17 января 2024 года в 12:30 по времени Астаны.