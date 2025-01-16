Кому не нужно платить налог с криптовалюты

В налоговой подчеркнули, что с 2025 года порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных по операциям с токенами, установлен статьей 202 Налогового кодекса.
Налог нужно платить на доходы от разрешенных операций с токенами, полученные не от резидентов Парка высоких технологий. Речь идет о ставке в размере 13%.
Под доходом в законе понимают определяемую в соответствии с налоговым законодательством экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, которая учитывается в случае возможности ее оценки и в той мере, в какой такую выгоду можно оценить.
В этой связи при перечислении токенов одного и того же физического лица между виртуальными кошельками, открытыми как у резидентов ПВТ, так и на зарубежных торговых площадках, экономическая выгода и, следовательно, доход отсутствует", — добавили в МНС.
К объектам налогообложения подоходным налогом не относятся в том числе доходы, полученные по операциям с токенами, совершенным через резидентов Парка высоких технологий. В итоге, если резидент ПВТ выплачивает доходы физическим лицам по операциям с токенами, у такого физлица не возникает объект налогообложения подоходным налогом. Следовательно, обязательства, возложенные на резидента ПВТ как на налогового агента в соответствии со статьей 216 Налогового кодекса, отсутствуют.
Напомним, как ранее отмечалось, не нужно платить налоги, если доходы получены:
- по операциям с токенами, в том числе по их приобретению и (или) реализации, созданными резидентами Парка высоких технологий и (или) через резидентов ПВТ;
- по операциям с токенами, совершенным через резидентов ПВТ (если они осуществляют необходимый вид деятельности);
- от деятельности по майнингу;
- от обмена токенов на иные токены (кроме незаконной деятельности);
- в результате дарения или в виде наследства от физических лиц и некоторые другие.
Как рассказал Office Life Максим Шабанов, директор ЗАО «Уайт Берд», в Беларуси сформирована устойчивая система обращения цифровых знаков, а созданный режим функционирования отрасли предусматривал беспрецедентные налоговые льготы для всех участников рынка — как резидентов ПВТ, так и потребителей цифровых финансовых продуктов. Это сыграло ключевую роль в привлечении на рынок большого числа и частных, и корпоративных, и институциональных инвесторов.
Новое налоговое законодательство закладывает принцип здорового протекционизма, стимулирующего рост отечественного крипторынка. Инвесторы освобождены от уплаты налогов в случае, если они пользуются именно отечественными криптосервисами для покупки и продажи криптовалют за фиатные деньги на территории Беларуси. Это фундамент для дальнейшего развития отрасли, а ключевым конкурентным преимуществом белорусского крипторынка неизменно остается защита интересов конечных потребителей услуг", — считает эксперт.