Кому не нужно платить налог с криптовалюты

К объектам налогообложения подоходным налогом не относятся в том числе доходы, полученные по операциям с токенами, совершенным через резидентов Парка высоких технологий. В итоге, если резидент ПВТ выплачивает доходы физическим лицам по операциям с токенами, у такого физлица не возникает объект налогообложения подоходным налогом. Следовательно, обязательства, возложенные на резидента ПВТ как на налогового агента в соответствии со статьей 216 Налогового кодекса, отсутствуют.