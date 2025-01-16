Среднемесячная зарплата в Крыму превысила 50 тысяч рублей

К концу 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Крыму выросла на 16,3% и составила 52 300 рублей. Об этом сообщила Ольга Балдина, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю в эфире «Радио Крым».
«Но хочу сказать, что реальная заработная плата не настолько возросла, но вполовину индекс относительно прироста заработной платы достигнут на 8,3%, то есть номинально на 16,3%, а реально чуть меньше».
Также руководитель Управления Федеральной службы госстатистики отметила, что увеличение заработной платы произошло у специалистов, которые трудятся в сфере промышленности, транспорта, информатизации и связи, а также у тех, кто занимается страховой деятельностью.