Медианная зарплата белоруса достигла 1800 рублей и выросла за год на 292,7 рубля

По данным Белстата медианная заработная плата выросла в Беларуси за год на 292,7 белорусских рубля, пишет БелТА.
Медианная зарплата в ноябре 2024 года была 1792,2 рубля, а годом ранее — 1499,5. Подсчитано, что за год она выросла на 292,7 рубля, или почти на 20%.
Сообщается, что самая высокая медианная зарплата в горнодобывающей промышленности — 4351,8. Затем идет сфера информации и связи — 3472,3 и воздушного транспорта — 3677,7.
Как известно, медианная зарплата отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина — больше).
Прочитайте, что по соцопросу белорусы ждут от избранного президента стабильности и безопасности.
Еще узнайте, что таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени.
Прочитайте также, что снимавшееся в Беларуси видео о дрифтинге с Тилем Швайгером появилось в интернете.
Кроме того, МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.