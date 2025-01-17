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Из Пермского края в первые дни 2025 года вывезли 290 тонн томатов

Пермские томаты отправлены в более чем 9 регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Из Пермского края в другие регионы России за первые две недели 2025 года было вывезено 290 тонн томатов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщают в ведомстве.

«Пермские томаты отправлены в более чем 9 регионов РФ. Большая их часть была вывезена в Новосибирскую, Свердловскую и Московскую области, Красноярский край, Республики Татарстан и Чувашия», — уточняют в управлении.

Отметим, за тот же период в прошлом году из Пермского края было отправлено в регионы РФ 197,3 тонны томатов.

сельское хозяйство