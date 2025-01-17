Башню приносит

Отметим, что в Прикамье операторы связи за прошлый год существенно увеличили количество базовых станций. Так, в 2024 году «Мегафон» установил телеком-объекты в ряде отдаленных населенных пунктов, включая села Уинского, Кишертского, Октябрьского округов. Впервые мобильная связь и интернет от оператора появились в селе Родники, поселке Черное и деревне Чертеж Соликамского округа. К концу года оператором была увеличена скорость передачи данных для полумиллиона жителей в Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве и Чайковском. Кроме этого, в Прикамье реализуется проект по развитию связи — устранению цифрового неравенства (УЦН), осуществляемый «Ростелекомом» при технологической поддержке Tele2. По данным «Ростелекома», в рамках первого этапа проекта были построены точки доступа Wi-Fi в 305 селах и деревнях. Затем оператор возвел 143 базовые станции для обеспечения быстрого мобильного интернета.