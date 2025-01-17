В 2025 году начнется первый этап строительства Южного обхода Новороссийска

Первый этап строительства Южного обхода Новороссийска планируют начать в 2025 году. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил на пресс-конференции 16 января, что власти намерены реализовать проект Южного обхода.
«На сегодняшний момент первый этап прошел проектные и изыскательские работы, а также экспертизу. В этом году мы приступаем к его реализации за счет собственных средств и вложений инвесторов», — отметил Андрей Кравченко.
Мэр подчеркнул, что проект состоит из пяти этапов, из которых два будут реализованы без изменений и обязательно в рамках программы. Он также добавил, что перед началом работ состоится совещание с участниками проекта и соответствующими службами.
Задача Южного обхода — разгрузить город для передвижения легкового транспорта, а также послужить связкой для существующих автодорог. Северный обход будет нести логистическую функцию. Он позволит развивать морские перевозки и облегчить доступ сухопутного транспорта к порту. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Проекты Северного и Южного обходов Новороссийска считаются технически сложными из-за горного рельефа и оцениваются в 160 миллиардов рублей.