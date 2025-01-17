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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 17 января

Нацбанк Беларуси понизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 17 января, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 16 января 2025 года, четверг. В частности, понижены курсы российского рубля, курс доллара и курс евро.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 17 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4718 белорусского рубля, 1 евро — 3,5709 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3825 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 16 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Сильнее всего уменьшился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0023 белрубля, евро потерял 0,0112 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0001 белрубля.

Тем временем «Беларусбанк» сказал, можно ли обменять старые доллары на новые.