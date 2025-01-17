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В Приморье возобновлено строительство скоростной трассы в Находку

Запустить движение на участке запланировано в четвертом квартале 2026 года.

Источник: ООО "Трансстроймеханизация"

В Приморье возобновлено строительство скоростной трассы, которая соединит Владивосток и Находку. Завершение ремонта на участке в районе села Царёвка и запуск движения запланированы на четвёртый квартал 2026 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, поступившее финансирование из федерального и краевого бюджетов позволило строителям продолжить возведение дороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Сейчас работы ведутся на участке до села Царёвка в Шкотовском округе.

Строители компании «Трансстроймеханизация» приступили к устройству инженерной защиты земляного полотна. На участке, который проходит в обход Смоляниново, предусмотрено строительство трёх мостов, пяти путепроводов и одной транспортной развязки.

Губернатор региона Олег Кожемяко ранее отмечал стратегическое значение новой дороги, которая станет важной транспортной артерией для юга региона. Она будет играть ключевую роль в развитии морских портов и туристической отрасли.

«В трёхлетнем бюджете предусмотрены деньги на ее завершение. Перед нами стоит задача по запуску движения, которую вполне можно осуществить в течение полутора лет, то есть открыть движение к концу 2026 года», — отметил губернатор.

Первые автомобили по скоростной трассе планируется пустить уже в четвёртом квартале 2026 года.

Напомним, столь необходимый Приморью участок автодороги в обход Большого Камня планируется построить в 2028 году в рамках концессии. По такой же схеме будут реализованы проекты реконструкции дорог к пунктам пропуска «Пограничный» и «Краскино».