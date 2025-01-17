Иностранца, захватившего исторический объект во Владивостоке, ждёт суд

Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении владельца незаконного кафе, расположенного на улице Верхнепортовой. Уголовное дело передадут в районный суд для рассмотрения по существу.
Иностранного гражданина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации), и в самоуправстве (часть 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации). Первая статья касается предоставления небезопасных для здоровья услуг, вторая — действий, совершённых вопреки установленному порядку, но без признаков преступления.
Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», с января 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемый самовольно занял объект культурного наследия федерального значения — Пороховой погреб на улице Верхнепортовой. Там он открыл кафе, уклонившись от уплаты арендной платы в муниципальный бюджет. Ущерб оценили более чем в два миллиона рублей.
«АиФ-Приморье» ранее сообщал, что владелец незаконного кафе «Шахризода» был задержан в октябре прошлого года. Им оказался гражданин Узбекистана. Прокуратура совместно с полицией в ходе рейда установила, что заведение располагалось на территории культурного наследия — части Владивостокской крепости, Порохового погреба П-4 «Шкотовский». Выяснилось, что помещения использовались не только как кафе, но и как склад для автомобильных покрышек и алкоголя без разрешительных документов. Среди посетителей обнаружили нескольких нелегальных мигрантов.
Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры об освобождении самовольно занятого земельного участка и помещений, принадлежащих муниципалитету. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.