Иностранца, захватившего исторический объект во Владивостоке, ждёт суд

«АиФ-Приморье» ранее сообщал, что владелец незаконного кафе «Шахризода» был задержан в октябре прошлого года. Им оказался гражданин Узбекистана. Прокуратура совместно с полицией в ходе рейда установила, что заведение располагалось на территории культурного наследия — части Владивостокской крепости, Порохового погреба П-4 «Шкотовский». Выяснилось, что помещения использовались не только как кафе, но и как склад для автомобильных покрышек и алкоголя без разрешительных документов. Среди посетителей обнаружили нескольких нелегальных мигрантов.