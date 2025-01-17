Снижение поставок нефти и газа Норвегией может создать условия для укрепления сотрудничества европейских стран с Россией, что, по мнению руководителя отдела энергетической аналитики компании ICIS Андреаса Шредера, станет своего рода «рассветом для России» на европейском энергетическом рынке.
Как сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), Норвегия готовится к постепенному сокращению добычи нефти и газа из-за приверженности текущего правительства курсу на отказ от ископаемого топлива.
Шредер считает, что уменьшение поставок из Норвегии приведёт к росту давления на страны ЕС с требованием возобновить импорт дешёвого российского газа. По его словам, это создаёт перспективы для более тесного взаимодействия с Россией и может поддержать политиков, лояльных Москве, в таких странах, как Венгрия и Словакия.
Издание подчёркивает, что сокращение норвежских поставок усилит влияние России на мировой газовый рынок, что станет серьёзным геополитическим вызовом для европейских правительств.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации трубопровода TAL, благодаря которому страна сможет отказаться от импорта нефти из России.