Сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ

Шредер считает, что уменьшение поставок из Норвегии приведёт к росту давления на страны ЕС с требованием возобновить импорт дешёвого российского газа. По его словам, это создаёт перспективы для более тесного взаимодействия с Россией и может поддержать политиков, лояльных Москве, в таких странах, как Венгрия и Словакия.