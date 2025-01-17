19 неисправных тепловозов обнаружили на линиях в Комсомольске-на-Амуре

Транспортный прокурор Комсомольска-на-Амуре обнаружила использование локомотивным депо неисправных тепловозов. Во время проверки выяснилось, что на линиях работали 19 машин с неисправной системой учета расхода дизельного топлива. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Использование таких тепловозов создавало угрозу несвоевременной экипировки тягового подвижного состава и срыва графика движения поездов. По постановлению прокуратуры на руководителя предприятия составили административный протокол по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ему назначили штраф.
Прокуратура внесла в депо представление. После рассмотрения документа сотрудники организовали работу по техобслуживанию тепловозов и приведению сломанных систем в норму. Кроме того, был усилен контроль над эксплуатационным состоянием подвижного состава.