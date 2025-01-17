Санкционированный взрыв «Примавтодора» с несанкционированными последствиями расследуют прокуратура и СК

Опасные работы проводило предприятие ООО «Дальтрансвзрыв» для АО «Примавтодор». Всё было согласовано, соответствовало российскому законодательству. При проведении взрыва использовались ранее проверенные данные скважинных зарядов на предыдущих взрывах, был установлен коэффициент 1.0 — соотношение тысячи кубометров взрываемой горной массы к тонне взрывчатого вещества (в этом случае взрывали 21 тыс. кубометров породы 21 тонной взрывчатки «Гранулит»). При таком коэффициенте взрывная волна с осколками должна была распространиться не более чем на 250 метров, но что-то пошло не так, и осколки разлетелись на 350 метров.