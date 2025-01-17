Санкционированный взрыв «Примавтодора» с несанкционированными последствиями расследуют прокуратура и СК

Опасные работы проводило предприятие ООО «Дальтрансвзрыв» для АО «Примавтодор». Всё было согласовано, соответствовало российскому законодательству. При проведении взрыва использовались ранее проверенные данные скважинных зарядов на предыдущих взрывах, был установлен коэффициент 1.0 — соотношение тысячи кубометров взрываемой горной массы к тонне взрывчатого вещества (в этом случае взрывали 21 тыс. кубометров породы 21 тонной взрывчатки «Гранулит»). При таком коэффициенте взрывная волна с осколками должна была распространиться не более чем на 250 метров, но что-то пошло не так, и осколки разлетелись на 350 метров.
Из-за неожиданного превышения показателей взрывная волна ударила по окнам домов на территории СНТ «Падь садовая 2». Оконные конструкции растрескались. Сейчас сотрудники «Дальтрансвзрыва» и «Примавтодора» работают с хозяевами пострадавших домов, уточняется причинённый ущерб и размер компенсации. Эксперты также выясняют, кто и где просчитался при планировании взрыва. «Примавтодор» как владелец карьера обещал довести результаты расследования до населения позже.
Прокуратура тоже изучает этот санкционированный взрыв с несанкционированными последствиями. Надзорное ведомство уточняет, что поступили заявления от собственников шести домов, которых коснулась взрывная волна. В этих домах установлены повреждения разной степени серьёзности — от выбитых стекол до трещин на отделке стен. Размещения хозяев домов в пункте временного пребывания не потребовалось.
Сейчас задачи прокуратуры — оценить, как были согласованы перечень и объёмы работ и как соблюдались требования безопасности производственного процесса, проконтролировать установление объемов причиненного ущерба и его возмещение.
Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Как пишет в своём telegram-канале местная общественница, жители садового товарищества опасаются, что при взрыве могли пострадать и фундаменты домов (опасения подтвердит или опровергнет экспертиза). Дачники требуют у «Примавтодора» закрыть карьер, находящийся в непосредственной близости от домов.