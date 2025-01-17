Новые инвестплощадки под новые проекты откроют в ТОР «Хабаровск» в 2025 году

— В 2025 году работа по расширению границ ТОР «Хабаровск» продолжится. Идет работа по созданию новых площадок для реализации инвестпроектов на сумму почти 43 млрд рублей. В частности, прорабатывается вопрос о распространении преференциального режима на российскую часть острова Большой Уссурийский, а также о создании в Краснофлотском районе Хабаровска новой универсальной комплексной площадки. Ряд инвесторов уже проявили интерес к размещению производств на новых площадках, — сообщили в Минэкономразвития края.