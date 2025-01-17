В Перми расселили еще два аварийных дома в Дзержинском и Индустриальном районах

В Перми завершилось расселение еще двух аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В аварийном многоквартирном доме по улице Желябова, 14 располагалось 12 жилых помещений общей площадью 409,44 квадратных метров. В них проживали 32 человека. В аварийном доме по улице Нефтяников, 11а было 8 жилых помещений общей площадью 382,8 квадратных метра. В них проживали 19 человек.
В горадминистрации отметили, что все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье.