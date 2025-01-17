В Перми расселили еще два аварийных дома в Дзержинском и Индустриальном районах

В аварийном многоквартирном доме по улице Желябова, 14 располагалось 12 жилых помещений общей площадью 409,44 квадратных метров. В них проживали 32 человека. В аварийном доме по улице Нефтяников, 11а было 8 жилых помещений общей площадью 382,8 квадратных метра. В них проживали 19 человек.