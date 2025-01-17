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Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S

Танкер вошел в территориальные воды Финляндии по просьбе местных властей.

Финская таможня приняла решение не возбуждать дело против танкера Eagle S, который мог повредить подводные коммуникации в Финском заливе. Об этом сообщает портал ERR.

Это решение стало результатом допросов и расследования, проведенного таможенными органами. В ходе следствия не было выявлено умысла в нарушениях санкционного законодательства.

По словам директора таможенного надзора Ханну Синкконена, расследование касалось доставки топлива экипажем судна в территориальные воды Финляндии. В ходе допросов выяснилось, что танкер вошел в эти воды по просьбе местных властей, что исключает возможность намеренного нарушения со стороны экипажа.

Несмотря на то, что дело не было возбуждено, груз танкера Eagle S был задержан, и расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что финские силовики начали учения по охране пограничных переходов на восточной границе с Россией. В операции задействованы 300 человек — таможня, пограничники, военные и представители экстренных служб.