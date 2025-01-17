Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S

По словам директора таможенного надзора Ханну Синкконена, расследование касалось доставки топлива экипажем судна в территориальные воды Финляндии. В ходе допросов выяснилось, что танкер вошел в эти воды по просьбе местных властей, что исключает возможность намеренного нарушения со стороны экипажа.