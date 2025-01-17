Бессент: США в конце года грозит кризис и рекордное повышение налогов

Во время слушаний в финансовом комитете Сената, посвященных его кандидатуре, Бессент подчеркнул, что ситуация требует срочного внимания. Он отметил, что без активных действий со стороны законодателей, экономика страны может столкнуться с серьезными проблемами, что негативно скажется на жизни граждан.