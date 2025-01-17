Бессент: США в конце года грозит кризис и рекордное повышение налогов

В конце 2025 года Соединенные Штаты могут оказаться на грани экономического кризиса, если Конгресс не предпримет необходимых шагов. Об этом предупредил Скотт Бессент, выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США.
По его словам, американцы могут столкнуться с беспрецедентным повышением налогов, которое составит около четырех триллионов долларов.
Во время слушаний в финансовом комитете Сената, посвященных его кандидатуре, Бессент подчеркнул, что ситуация требует срочного внимания. Он отметил, что без активных действий со стороны законодателей, экономика страны может столкнуться с серьезными проблемами, что негативно скажется на жизни граждан.
Экономические прогнозы вызывают беспокойство, и Бессент призвал Конгресс к совместной работе над решением текущих финансовых вызовов. Он подчеркнул важность принятия мер, которые помогут избежать резкого увеличения налогового бремени для американцев и стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
Ранее Счетная палата Штатов в декабре призвала Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок госдолга, указав на риск столкновения с дефолтом.