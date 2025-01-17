Новосибирская область лидирует в России по количеству закрытых компаний

В 2024 году в России было закрыто 203 тысячи компаний, что на 20% меньше, чем в 2023 году. В Новосибирске зарегистрировано 4258 новых предприятий, но ликвидировано 5993, что приводит к чистой «смертности» в 1,7 тысячи компаний.