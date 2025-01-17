Новосибирская область лидирует в России по количеству закрытых компаний

В 2024 году в России было закрыто 203 тысячи компаний, что на 20% меньше, чем в 2023 году. В Новосибирске зарегистрировано 4258 новых предприятий, но ликвидировано 5993, что приводит к чистой «смертности» в 1,7 тысячи компаний.
Среди регионов с наибольшим превышением закрытий над открытиями также оказались Омская область и Алтайский край. Положительное сальдо наблюдается только в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия.
Аналитики связывают сокращение числа ликвидаций в России с очисткой реестра от компаний-однодневок и отсутствием налоговой отчетности. Количество «брошенных» бизнесов возросло на 39%, а добровольных ликвидаций сократилось на треть.
На 10 декабря 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 151 998 субъектов предпринимательской деятельности, из которых 62 536 — юридические лица и 89 462 — индивидуальные предприниматели. Микропредприятия составляют основную массу новых бизнесов региона.
Напомним, Wildberries открывает распределительный центр в Новосибирске в 2025 году.