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В Новосибирске «дочку» СГК оштрафовали за аварию на насосной станции

Более 600 объектов двух районов остались без отопления. В 15 многоэтажках прорвало трубы.

Источник: ТАСС

Новосибирскую теплосетевую компанию привлекли к ответственности за коммунальный коллапс, оставивший жителей двух районов без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 17 января.

Напомним, в конце октября 2024 года на насосной станции ПНС-5 произошла остановка оборудования, вызвавшая гидроудар. До 640 объектов Заельцовского и Калининского районов остались без отопления. В 15 многоквартирных домах были зафиксированы порывы внутренней системы отопления.

— Ресурсоснабжающая организация допустила нарушения требований промышленной безопасности, выразившееся в ненадлежащем содержании технологического оборудования, в связи с чем в адрес организации прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — сообщили в прокуратуре.

Также правоохранителями было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП. ООО «НТСК» оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

ЖКХ