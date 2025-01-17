В Новосибирске «дочку» СГК оштрафовали за аварию на насосной станции

Напомним, в конце октября 2024 года на насосной станции ПНС-5 произошла остановка оборудования, вызвавшая гидроудар. До 640 объектов Заельцовского и Калининского районов остались без отопления. В 15 многоквартирных домах были зафиксированы порывы внутренней системы отопления.