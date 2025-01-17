В Казахстане ускорилась годовая инфляция по итогам декабря 2024 года

«Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области −13,2%, минимальное — в Павлодарской области — 5,3%. Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г, в ноябре — 13,3%. Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в г. Астана — 16,9%, значительно ниже — в Туркестанской области — 9,5%».