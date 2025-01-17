В Казахстане ускорилась годовая инфляция по итогам декабря 2024 года

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5%. Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3%.
«Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области −13,2%, минимальное — в Павлодарской области — 5,3%. Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г, в ноябре — 13,3%. Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в г. Астана — 16,9%, значительно ниже — в Туркестанской области — 9,5%».
В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней. Это 0,7% в декабре 2017−2021годов.