Курсы валют на 17 января, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки торгуются в минусе, отступая с достигнутых накануне многомесячных максимумов. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:28 аст 16 января понизились на 1,01%, до 81,2 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 1,32%, до 78,98 долларов за баррель. Обе марки завершили предыдущую сессию на максимумах с 12 августа на данных о падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели сразу на 1,96 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение всего на 850 тыс. баррелей. Также трейдеры пытаются оценить возможное влияние новых санкций против энергетического сектора России, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы: стоимость золота растет. На 20:39 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,09 доллара или на 1,18%, до 2 749,89 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель впервые с 6 ноября 2024 года превышал 2 750 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73%, до 31,762 доллара за унцию. В четверг трейдеры оценивают данные по США. Объем розничных продаж в стране в декабре увеличился на 0,4% к ноябрю, в то время как аналитики ждали роста показателя на 0,6%, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 21:45 аст bitcoin торговался по 99 667,59 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта выросла в цене на 0,32%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 338,83 доллара, понизившись в цене на 0,14%. Капитализация этой криптовалюты составила 402,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,52 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 16 января.
1 австралийский доллар 328,97 тенге.
1 азербайджанский манат 312,48 тенге.
10 армянский драм 13,31 тенге.
1 белорусский рубль 162,17 тенге.
1 бразильский реал 88,09 тенге.
10 венгерских форинтов 13,23 тенге.
1 гонконгский доллар 68,01 тенге.
1 грузинский лари 188,42 тенге.
1 датская крона 73,01 тенге.
1 дирхам ОАЭ 144,22 тенге.
1 доллар США 529,65 тенге.
1 евро 544,64 тенге.
1 индийская рупия 6,12 тенге.
1000 иранский риал 12,6 тенге.
1 канадский доллар 368,53 тенге.
1 китайский юань 72,24 тенге.
1 кувейтский динар 1716,86 тенге.
1 кыргызский сом 6,06 тенге.
1 малазийский ринггит 117,7 тенге.
1 мексиканский песо 25,71 тенге.
1 молдавский лей 28,41 тенге.
1 норвежская крона 46,55 тенге.
1 польский злотый 127,69 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 141,16 тенге.
1 российский рубль 5,16 тенге.
1 СДР 687,34 тенге.
1 сингапурский доллар 387,4 тенге.
1 таджикский сомони 48,82 тенге.
1 тайский бат 15,31 тенге.
1 турецкая лира 14,94 тенге.
100 узбекских сумов 4,09 тенге.
1 украинская гривна 12,56 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 646,17 тенге.
1 чешская крона 21,59 тенге.
1 шведская крона 47,46 тенге.
1 швейцарский франк 581,14 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,1 тенге.
100 южнокорейских вон 36,34 тенге.
1 японская иена 3,4 тенге.