Курсы валют на 17 января, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки торгуются в минусе, отступая с достигнутых накануне многомесячных максимумов. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:28 аст 16 января понизились на 1,01%, до 81,2 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 1,32%, до 78,98 долларов за баррель. Обе марки завершили предыдущую сессию на максимумах с 12 августа на данных о падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели сразу на 1,96 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение всего на 850 тыс. баррелей. Также трейдеры пытаются оценить возможное влияние новых санкций против энергетического сектора России, пишет Интерфакс-Казахстан.