В Краснодаре строят коррекционную школу

По словам вице-губернатора, одной из ключевых задач является наращивание базы инклюзивных учреждений в Краснодарском крае. Проект коррекционной школы в Краснодаре является наиболее значимым, поскольку аналогичные ранее не строились. Создание подобных современных и специальных образовательных учреждений крайне важно для детей с особенностями развития.