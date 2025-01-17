Беларусь повышает тарифы на транзит нефти на 11% с 1 февраля

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь приняла решение с 1 февраля повысить тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, это предусмотрено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли республики № 1 от 15 января, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.