Беларусь повышает тарифы на транзит нефти на 11% с 1 февраля

Документом определяются новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления.
Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба» по направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям «Унеча (Высокое) — Броды» и «Унеча (Высокое) — граница Республики Беларусь и Украины» увеличится до 239,52 российского рубля.
Таким образом тарифы выросли на 11% по сравнению с введенными в феврале прошлого года.
Также установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории страны при расчетах в белорусских рублях. Эти тарифы также выросли примерно на 11%.
Постановление МАРТ — соответственно и новые тарифы — вступят в силу с 1 февраля 2025 года.