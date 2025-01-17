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Беларусь повышает тарифы на транзит нефти на 11% с 1 февраля

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь приняла решение с 1 февраля повысить тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, это предусмотрено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли республики № 1 от 15 января, которое официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Документом определяются новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления.

Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба» по направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям «Унеча (Высокое) — Броды» и «Унеча (Высокое) — граница Республики Беларусь и Украины» увеличится до 239,52 российского рубля.

Таким образом тарифы выросли на 11% по сравнению с введенными в феврале прошлого года.

Также установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории страны при расчетах в белорусских рублях. Эти тарифы также выросли примерно на 11%.

Постановление МАРТ — соответственно и новые тарифы — вступят в силу с 1 февраля 2025 года.

экономика
энергетика
нефть