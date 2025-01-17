Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донском регионе за три недели нового года подорожали продукты

Рост фиксировался и в декабре 2024 года.

В Ростовской области за неполные три недели, которые прошли после наступления 2025 года, вновь подорожали продукты. Об этом рассказали специалисты Росстата.

В частности, средняя цена на сыр выросла на 18 рублей — вплоть до 858 рублей. Десяток куриных яиц дончанам теперь обойдется в 120 рублей, э то на четыре рубля больше, чем ранее. При этом цена на сливочное масло достигла 1057 рублей. Рост составил 12 рублей.

Выросли и цены на все виды колбас, в среднем — как минимум на семь рублей. Большинство продуктов подорожали на пять-семь рублей.

При этом увеличение цен было подтверждено и накануне нового года.

Ранее стало известно, какие вакансии предлагают зарплату по 250 тысяч рублей.