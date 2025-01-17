В донском регионе за три недели нового года подорожали продукты

В Ростовской области за неполные три недели, которые прошли после наступления 2025 года, вновь подорожали продукты. Об этом рассказали специалисты Росстата.
В частности, средняя цена на сыр выросла на 18 рублей — вплоть до 858 рублей. Десяток куриных яиц дончанам теперь обойдется в 120 рублей, э то на четыре рубля больше, чем ранее. При этом цена на сливочное масло достигла 1057 рублей. Рост составил 12 рублей.
Выросли и цены на все виды колбас, в среднем — как минимум на семь рублей. Большинство продуктов подорожали на пять-семь рублей.
При этом увеличение цен было подтверждено и накануне нового года.
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