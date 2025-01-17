В донском регионе за три недели нового года подорожали продукты

В частности, средняя цена на сыр выросла на 18 рублей — вплоть до 858 рублей. Десяток куриных яиц дончанам теперь обойдется в 120 рублей, э то на четыре рубля больше, чем ранее. При этом цена на сливочное масло достигла 1057 рублей. Рост составил 12 рублей.