Роспотребнадзор наложил 2,1 млн рублей штрафов за грязную воду на Среднем Урале

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Значения показателей за прошлый год составили: доля населения, обеспеченного качественной водой поднялась до 85,39% по сравнению с показателями 2023 года, когда она была 84,42%. Почти на процент поднялся показатель для городского населения — до 89,01%, в 2023 году он составлял 88,2%.