Российских туристов перенаправляют с Чёрного моря на Дальний Восток

Как рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, на черноморские курорты можно ехать за культурным отдыхом — в регионе много разнообразных музеев. Любителей активного отдыха порадуют экотропы. А купаться можно в бассейнах и аквапарках.
«Музеи — недооцененный ресурс, который может привлечь туристов в сложившейся ситуации. В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — подчеркнула Костенко.
Тем, кто жаждет именно курортного отдыха, можно отправиться к Каспийскому морю в Дагестан, на Байкал, к озёрам Алтайского края. Депутат отметила и Дальний Восток, где туристов, по её мнению, могут привлечь дальневосточные заповедники с дикими животными, отдых на яхтах и рыбалка.
Напоминаем, разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря 2024 года при крушении двух нефтяных танкеров в условиях шторма. Один танкер сел на мель, его экипаж не пострадал, второй разломило в поперечном сечении посреди моря, в результате один человек погиб, 11 были госпитализированы с переохлаждением.
После этих кораблекрушений десятки километров пляжей Анапы оказались загрязнены нефтепродуктами, часть топлива прибило к берегам Крыма и Севастополя. Катастрофе присвоили статус ЧС федерального характера. Загрязнение создало угрозу для птиц, в Анапу прибывают волонтёры со всей страны, чтобы отмывать пернатых от мазута. В Анапе и Темрюкском районе организованы специальные центры спасения птиц. Помимо птиц, пострадали уникальные прибрежные природные комплексы — места произрастания краснокнижных растений. Обнаружены также погибшие дельфины — вероятно, тоже жертвы экологической катастрофы.