Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских туристов перенаправляют с Чёрного моря на Дальний Восток

Туристический сезон в Анапе под угрозой срыва из-за экологической катастрофы — разлива мазута после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе. Однако россиянам предложили другие варианты отдыха на черноморском побережье, помимо морского, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, на черноморские курорты можно ехать за культурным отдыхом — в регионе много разнообразных музеев. Любителей активного отдыха порадуют экотропы. А купаться можно в бассейнах и аквапарках.

«Музеи — недооцененный ресурс, который может привлечь туристов в сложившейся ситуации. В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — подчеркнула Костенко.

Тем, кто жаждет именно курортного отдыха, можно отправиться к Каспийскому морю в Дагестан, на Байкал, к озёрам Алтайского края. Депутат отметила и Дальний Восток, где туристов, по её мнению, могут привлечь дальневосточные заповедники с дикими животными, отдых на яхтах и рыбалка.

Напоминаем, разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря 2024 года при крушении двух нефтяных танкеров в условиях шторма. Один танкер сел на мель, его экипаж не пострадал, второй разломило в поперечном сечении посреди моря, в результате один человек погиб, 11 были госпитализированы с переохлаждением.

После этих кораблекрушений десятки километров пляжей Анапы оказались загрязнены нефтепродуктами, часть топлива прибило к берегам Крыма и Севастополя. Катастрофе присвоили статус ЧС федерального характера. Загрязнение создало угрозу для птиц, в Анапу прибывают волонтёры со всей страны, чтобы отмывать пернатых от мазута. В Анапе и Темрюкском районе организованы специальные центры спасения птиц. Помимо птиц, пострадали уникальные прибрежные природные комплексы — места произрастания краснокнижных растений. Обнаружены также погибшие дельфины — вероятно, тоже жертвы экологической катастрофы.

туризм и отдых