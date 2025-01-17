Российских туристов перенаправляют с Чёрного моря на Дальний Восток

Напоминаем, разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря 2024 года при крушении двух нефтяных танкеров в условиях шторма. Один танкер сел на мель, его экипаж не пострадал, второй разломило в поперечном сечении посреди моря, в результате один человек погиб, 11 были госпитализированы с переохлаждением.