Жизненно необходимый Приморью самолёт появится не раньше 2026 года

При этом загрузка оставшихся в наличии у российских авиаперевозчиков иностранных бортов уже приближается к предельному уровню. Консервативный сценарий предполагает, что в 2025 году пассажиропоток может упасть до 95,1 млн человек, в 2026 году — до 91,2 млн. После этого, как ожидается, отрасль начнет восстанавливаться, но достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек — то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн. Такой прогноз рассчитан на основе предположения, что до конца 2030 года авиакомпании спишут 56% иностранных самолетов.