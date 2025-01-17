Жизненно необходимый Приморью самолёт появится не раньше 2026 года

Первый образец совместного с Россией легкомоторного самолета «Освей» планируется произвести в Белоруссии в 2026 году. Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, в том числе такими, как канадский самолёт DHC-6 300 Twin Otter, на которых единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет основные перевозки пассажиров внутри Приморья, и чешский L-410NG (ранее использовался в малой авиации Камчатки, до сих пор летает в Хабаровском крае), сообщает ИА PrimaMedia.
«Одним из важных событий в 2024 году был старт реализации проекта по созданию самолета “Освей” в кооперации с российскими партнерами. На сегодняшний момент этот проект официально запущен на государственном уровне. И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец», — председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью телеканалу «Беларусь 1» (18+).
Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке 19-местного «Освея» с российской стороны определено АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначен 558-й авиационный ремонтный завод (там же, наряду с российским предприятием, будет организовано производство).
«Уральский завод гражданской авиации» курирует разработку сразу нескольких проектов региональных самолётов — «Байкал», «Ладога» и «Освей». Все они жизненно необходимы регионам ДФО, для которых вопросы транспортной доступности стоят куда острее, чем в центральной России.
Приморский край планирует закупать вертолеты Ми-8 и Ка-62, а также самолеты «Байкал» для внутренних перевозок, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на общественных обсуждениях бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в октябре 2024 года. «Пока, к сожалению, в РФ самолет для местных авиалиний, “Байкал”, еще не получил сертификат летной годности для эксплуатации, поэтому мы ждем, когда начнут его выпускать», — отметил глава Приморья.
Проблема в том, что серийное производство новых отечественных самолетов пока не запущено. Так, начало выпуска ближнемагистрального SJ-100 отложено с 2023 на 2026 год, среднемагистрального МС-21 — с 2024 года на 2025-й. Оба самолёта изначально создавались в международной кооперации, но после введения антироссийских санкций 2022 года иностранные партнеры вышли из проектов, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих, объясняли в «Ростехе». Кроме того, с 2023 года на 2025-й сдвинулись сроки по выходу в серию модернизированного Ту-214, с 2024 года на 2026-й — регионального Ил-114−300.
При этом загрузка оставшихся в наличии у российских авиаперевозчиков иностранных бортов уже приближается к предельному уровню. Консервативный сценарий предполагает, что в 2025 году пассажиропоток может упасть до 95,1 млн человек, в 2026 году — до 91,2 млн. После этого, как ожидается, отрасль начнет восстанавливаться, но достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек — то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн. Такой прогноз рассчитан на основе предположения, что до конца 2030 года авиакомпании спишут 56% иностранных самолетов.