Теплая зима помешала уборке Екатеринбурга

После новогодних каникул прокуратура и мэрия поспорили о качестве уборки городских улиц. Представители надзорного ведомства нашли недочеты в большинстве районов города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, похвалил коммунальщиков за работу в зимние каникулы.