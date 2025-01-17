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Теплая зима помешала уборке Екатеринбурга

Зимняя уборка улиц в Екатеринбурге осложнилась из-за аномально теплой зимы. Об этом в эфире ОТВ рассказала глава комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

«Когда погода не соответствует климатическим условиям, значительно сложнее содержать территории. Особенно когда возникает сильная оттепель», — пояснила Благодаткова.

Она оценила уборку городских улиц на тройку. Вместе с тем работу коммунальщиков Благодаткова назвала удовлетворительной.

После новогодних каникул прокуратура и мэрия поспорили о качестве уборки городских улиц. Представители надзорного ведомства нашли недочеты в большинстве районов города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, похвалил коммунальщиков за работу в зимние каникулы.

ЖКХ