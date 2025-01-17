Теплая зима помешала уборке Екатеринбурга

«Когда погода не соответствует климатическим условиям, значительно сложнее содержать территории. Особенно когда возникает сильная оттепель», — пояснила Благодаткова.
Она оценила уборку городских улиц на тройку. Вместе с тем работу коммунальщиков Благодаткова назвала удовлетворительной.
После новогодних каникул прокуратура и мэрия поспорили о качестве уборки городских улиц. Представители надзорного ведомства нашли недочеты в большинстве районов города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, похвалил коммунальщиков за работу в зимние каникулы.