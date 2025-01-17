Белстат: белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году

В сообщении сказано, что однодневный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2024 года составил 26,8 рубля против 23 рублей за аналогичный период 2023 года. В ведомстве обратили внимание на то, что розничный товарооборот в 2024 году оказался 90,1 миллиарда рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023.