Белстат: белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году

Белстат сообщил, что белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В сообщении сказано, что однодневный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2024 года составил 26,8 рубля против 23 рублей за аналогичный период 2023 года. В ведомстве обратили внимание на то, что розничный товарооборот в 2024 году оказался 90,1 миллиарда рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023.
Также отмечается, что розничный товарооборот организаций торговли (на него пришлось 95% розничного товарооборота всей страны) в прошлом году составил 85,6 миллиарда рублей.
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Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2025: директору со знанием итальянского — до 13 тысяч, водителю большегруза до 8700, а инженерам от 6125 рублей.
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