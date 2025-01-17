Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора «Компании “Рифей”»

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, все началось с обращения индивидуального предпринимателя. Как показала проверка, компания навязывала тому невыгодные для него условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также не выставила бизнесмену счета за услуги с сентября 2021 по март 2024 года в порядке, определенном договором.